Удар по жилому дому в Полтаве: показали жуткие фото

Российские оккупационные военные ударили по Полтаве утром 1 февраля. "Прилет" произошел в жилой дом. Известно о погибших.

Фото последствий показали в ГСЧС Украины в Полтавской области.

До трех человек возросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. Также десять человек пострадали, среди них – один ребенок.

Отмечается, что российским ударом был разрушен подъезд – от первого до пятого этажа. Возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

ФОТО

Последствия атаки в Полтаву 1 февраля. / Фото: Полтавская областная государственная администрация

Следствия удара по Полтаве 1 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Следствия удара по Полтаве 1 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Следствия удара по Полтаве 1 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Следствия удара по Полтаве 1 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Следствия удара по Полтаве 1 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Следствия удара по Полтаве 1 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Как сообщалось, утром 1 февраля россияне попали в жилой дом в Полтаве. По меньшей мере, три человека погибли.

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