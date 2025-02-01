Удар по жилому дому в Полтаве: показали жуткие фото

Есть погибшие.
Российские оккупационные военные ударили по Полтаве утром 1 февраля. "Прилет" произошел в жилой дом. Известно о погибших.
Фото последствий показали в ГСЧС Украины в Полтавской области.
До трех человек возросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. Также десять человек пострадали, среди них – один ребенок.
Отмечается, что российским ударом был разрушен подъезд – от первого до пятого этажа. Возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.
ФОТО
Как сообщалось, утром 1 февраля россияне попали в жилой дом в Полтаве. По меньшей мере, три человека погибли.
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