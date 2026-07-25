Ракета / © Getty Images

Реклама

Организатору мероприятия, во время которого в результате российского ракетного удара погибли и пострадали люди, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В то же время, саму атаку правоохранители расследуют как военное преступление России.

Об этом сообщила представитель Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак.

По словам представительницы прокуратуры, мужчине инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (часть 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).

Реклама

В настоящее время подозреваемый находится под конвоем в медицинском учреждении, поскольку также получил ранения в результате российской атаки.

В прокуратуре подчеркнули, что ответственность за сам ракетный удар несет Россия.

«Напрямую сам ракетный удар со стороны РФ расследуется как военное преступление. Именно Россия несет ответственность за атаку, в результате которой погибли и травмировались люди», — отметила Колтак.

Отдельно стражи порядка устанавливают обстоятельства организации и проведения мероприятия, которые могли повлиять на масштабы последствий российской атаки. В прокуратуре отметили, что правовую оценку действиям других лиц могут предоставить по завершении необходимых следственных действий.

Реклама

В ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство по избранию подозреваемого меры пресечения.

В то же время, досудебное расследование продолжается, а следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Удар России по выставке оружия в Киевской области — последние новости

Напомним, в пятницу, 24 июля, российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. В результате атаки погибли 10 человек, около 100 — получили ранения. По данным местных властей, были повреждены десятки жилых домов, две гостиницы, ресторан и 34 машины.

К слову, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что согласовавшие ее проведение организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

Реклама

Организатор выставки дронов под Киевом задержан. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.

Новости партнеров