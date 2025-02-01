Удар ракетой по дому в Полтаве: растет количество пострадавших, среди них – дети

В субботу, 1 февраля, россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве. Число пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в эфире телемарафона.

"Одна ракета попала в жилой дом. Разрушен один подъезд – это 5 этажей. В настоящее время известно о трех погибших, 13 травмированных, среди низ – три ребенка", — рассказал Когут.

По его словам, спасатели спасли 21 человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях.

На месте попадания работают спасатели.

Напомним, утром 1 февраля россияне попали в жилой дом в Полтаве. Во время воздушной тревоги в городе раздавались сильные взрывы.

Кроме того, в Полтавской области из-за атаки РФ поврежден объект энергетики. В Миргородском районе произошло отключение света.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

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