- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 584
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар ракетой по многоэтажке в Одессе: появились новые подробности утренней атаки
Сейчас известно о по меньшей мере шести пострадавших.
Российские войска утром 12 сентября атаковали Одессу. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом, шесть человек получили ранения.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
По его словам, в результате атаки была повреждена многоэтажка.
«Поврежден многоэтажный жилой дом», — говорится в сообщении.
Позже Лысак уточнил, что в результате попадания в многоэтажный дом пострадали шесть человек.
«Всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — заявил Лысак.
Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удары по Украине баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в результате больного удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.