ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
584
Время на прочтение
1 мин

Удар ракетой по многоэтажке в Одессе: появились новые подробности утренней атаки

Сейчас известно о по меньшей мере шести пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ракетный удар по Одессе

Ракетный удар по Одессе / © Facebook / Сергей Лысак

Российские войска утром 12 сентября атаковали Одессу. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки была повреждена многоэтажка.

«Поврежден многоэтажный жилой дом», — говорится в сообщении.

Позже Лысак уточнил, что в результате попадания в многоэтажный дом пострадали шесть человек.

«Всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — заявил Лысак.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удары по Украине баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в результате больного удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie