Удар ракетой по многоэтажке в Одессе: появились новые подробности утренней атаки

Ракетный удар по Одессе / © Facebook / Сергей Лысак

Реклама

Российские войска утром 12 сентября атаковали Одессу. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

Реклама

По его словам, в результате атаки была повреждена многоэтажка.

Реклама

«Поврежден многоэтажный жилой дом», — говорится в сообщении.

Позже Лысак уточнил, что в результате попадания в многоэтажный дом пострадали шесть человек.

«Всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — заявил Лысак.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удары по Украине баллистическими ракетами.

Реклама

Мы ранее информировали, что в результате больного удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

Новости партнеров

Новости партнеров