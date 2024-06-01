Удар ракетой по пятиэтажке в Харькове: количество погибших растет дальше

Под завалами дома все еще ищут людей.

В Харькове возросло количество погибших в результате удара ракетой С-300 по жилой многоэтажке в Харькове. По состоянию на утро 1 июня известно о семи жертвах.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"До семи увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова. Среди них четверо мужчин и три женщины", — подчеркнул он.

Пока поисковые работы на месте "прилетов" продолжаются. По словам руководителя ОВА, под завалами могут находиться еще две женщины.

Напомним, ночью на 31 мая РФ ударила по Харькову. Оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району. В частности, россияне уложили ракетой в жилой дом. Враг применил тактику двойных ударов, чтобы нанести наибольший урон.

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