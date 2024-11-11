Удар ракеты по многоэтажке в Кривом Роге: под завалами ищут людей, есть потерпевшие

В Кривом Роге продолжаются спасательные работы на месте удара по пятиэтажке. Под завалами могут находиться люди. Известно как минимум о восьми пострадавших.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"В результате попадания разрушен подъезд с пятого до первого этажа. Продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди", — подчеркнул он.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации уточнил, что в Кривом Роге пострадали двое детей: 10-летней девочке оказали помощь на месте, а 11-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, утром 11 ноября военные РФ попали баллистической ракетой в многоэтажку в Кривом Роге. Идет аварийно-спасательная операция.

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