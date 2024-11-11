Удар ракеты по многоэтажке в Кривом Роге: под завалами ищут людей, есть потерпевшие

Среди пострадавших – дети.
В Кривом Роге продолжаются спасательные работы на месте удара по пятиэтажке. Под завалами могут находиться люди. Известно как минимум о восьми пострадавших.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
"В результате попадания разрушен подъезд с пятого до первого этажа. Продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди", — подчеркнул он.
В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации уточнил, что в Кривом Роге пострадали двое детей: 10-летней девочке оказали помощь на месте, а 11-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, утром 11 ноября военные РФ попали баллистической ракетой в многоэтажку в Кривом Роге. Идет аварийно-спасательная операция.
Читайте также:
- Ночью РФ ударила авиационными ракетами и "Шахедами": сколько воздушных целей удалось уничтожить
- Ночью армия РФ атаковала Киев: что известно
- ВСУ продвигаются дальше в Курской области, РФ пытается отразить регион: ISW о ситуации в РФ