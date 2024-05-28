Удар РФ по аэропорту Запорожья: Федоров назвал сумму, потраченную на аэропорт в 2020 году

Федоров напомнил, что терминал Запорожского аэропорта после ремонта был одним из самых современных и новых в Украине.

В воскресенье, 26 мая, российские оккупанты попали по аэропорту Запорожья сразу несколькими ракетами.

О деталях атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

Федоров напомнил, что терминал Запорожского аэропорта был одним из самых современных и новых в Украине. После ремонта он был запущен в 2020 году.

Запорожский аэропорт до полномасштабного вторжения / Фото: Фото из социальных сетей

По словам главы ОВА, на открытие всего комплекса аэропорта было потрачено примерно 3 млрд грн. Часть этих средств была кредитной, которую город Запорожье до сих пор выплачивает.

Пока терминал полностью находится в недееспособном состоянии, поскольку россияне попали туда сразу несколькими ракетами.

"Для всех запорожцев это большая потеря. Но я могу заверить, что после деоккупации после победы это будет один из важнейших объектов, которые мы отстроим", — заверил Федоров.

По его словам, пока нет никакой информации о том, что в результате удара кто-то пострадал. В момент атаки аэропорт стоял "законсервированный". Там находились только несколько охранников, которые, к счастью, не пострадали.

В Оперативном командовании "Юг" уточнили, что россияне нанесли удар по Запорожскому аэропорту крылатой ракетой Х-59.

Напомним, что в воскресенье, 26 мая, народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что оккупанты нанесли удар по Запорожскому аэропорту и опубликовал фото последствий атаки.

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