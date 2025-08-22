Удар РФ по американскому заводу в Мукачево: что происходит на месте "прилетов" (видео)

Ракетный удар по Мукачево. / © Прокуратура Закарпатской области

На рассвете 21 августа российская армия ударила двумя "Калибрами" по американскому предприятию в Мукачево на Закарпатье. До сих пор идет ликвидация пожара. Известно о 21 потерпевшем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российских обстрелов 21 августа", - отметили в сообщении.

По информации ГСЧС, к тушению и ликвидации последствий "прилетов" привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда "Укрзализныци".

Отметим, что вчера после обеда спасатели сообщили, что им удалось локализовать возгорание площадью 7 тыс. кв. м.

Напомним, ночью 21 августа Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья . Оккупанты ударили по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара были разрушены складские помещения американской компании. Из-за "прилетов" произошел мощный пожар.

В результате сильного воспламенения в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Местные власти вчера обращались к жителям - просят закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без необходимости.