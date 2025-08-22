- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2161
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по американскому заводу в Мукачево: что происходит на месте "прилетов" (видео)
Больше суток спасатели ликвидируют масштабный пожар на предприятии.
На рассвете 21 августа российская армия ударила двумя "Калибрами" по американскому предприятию в Мукачево на Закарпатье. До сих пор идет ликвидация пожара. Известно о 21 потерпевшем.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российских обстрелов 21 августа", - отметили в сообщении.
По информации ГСЧС, к тушению и ликвидации последствий "прилетов" привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда "Укрзализныци".
Отметим, что вчера после обеда спасатели сообщили, что им удалось локализовать возгорание площадью 7 тыс. кв. м.
Напомним, ночью 21 августа Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья . Оккупанты ударили по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара были разрушены складские помещения американской компании. Из-за "прилетов" произошел мощный пожар.
В результате сильного воспламенения в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Местные власти вчера обращались к жителям - просят закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без необходимости.