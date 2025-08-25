- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1826
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по американскому заводу в Мукачево: в США прокомментировали атаку
Американское чиновник, комментируя атаку на предприятие, говорит, что это война.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, мол, ему "не понравился" ракетный удар РФ по заводу американской компании Flex в городе Мукачево на Закарпатье.
Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
У чиновника поинтересовались, "взбешен" он российским ударом по предприятию, в результате которого был разрушен завод и были ранены несколько рабочих.
"Мне это не нравится. Но это война. Именно поэтому мы хотим остановить убийства. Россияне совершили много вещей, которые нам не нравятся. Многие мирные жители погибли", – сказал Венс.
Он также добавил, что США с самого начала осуждали это.
Напомним, ночью на 21 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, под ударом оказалось Мукачево в Закарпатье. Оккупанты атаковали город крылатыми ракетами. Под удар попал завод американской компании Flex International – одного из мировых лидеров по контрактному производству электроники.
Сразу после удара на месте попадания возник масштабный пожар. Пылало на площади около 7 тысяч квадратных метров. Возгорание ликвидировали более суток. Кроме того, более 20 человек получили ранения.