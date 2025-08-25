Удар РФ по американскому заводу в Мукачево: в США прокомментировали атаку

Атака РФ на американский завод Flex в Мукачево / © Закарпатская областная государственная администрация

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, мол, ему "не понравился" ракетный удар РФ по заводу американской компании Flex в городе Мукачево на Закарпатье.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News .

У чиновника поинтересовались, "взбешен" он российским ударом по предприятию, в результате которого был разрушен завод и были ранены несколько рабочих.

"Мне это не нравится. Но это война. Именно поэтому мы хотим остановить убийства. Россияне совершили много вещей, которые нам не нравятся. Многие мирные жители погибли", – сказал Венс.

Он также добавил, что США с самого начала осуждали это.

Напомним, ночью на 21 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, под ударом оказалось Мукачево в Закарпатье. Оккупанты атаковали город крылатыми ракетами. Под удар попал завод американской компании Flex International – одного из мировых лидеров по контрактному производству электроники.

Сразу после удара на месте попадания возник масштабный пожар. Пылало на площади около 7 тысяч квадратных метров. Возгорание ликвидировали более суток. Кроме того, более 20 человек получили ранения.

