Удар РФ по Балаклее в Харьковской области: количество пострадавших возросло

В результате российской атаки 25 апреля по Балаклее Изюмского района, что в Харьковской области известно о 10 пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что количество пострадавших выросло до 10. Ранены две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

"Оккупанти ударили ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков — Изюм", - говорится в сообщении.

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По данным Синегубова, три женщины в возрасте 37,47, 60 и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы разной степени в результате российских обстрелов. Также ранены две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

"Им оказывается помощь в медицинском учреждении", — добавил глава Харьковской ОВД.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Балаклее Изюмского района на Харьковщине. Зафиксировано попадание у железнодорожного вокзала.

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