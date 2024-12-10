Удар РФ по центру Запорожья: есть погибшие, количество раненых выросло

Мишенью врага в очередной раз стали мирные люди.

Армия РФ 10 декабря атаковала Запорожье. В результате обстрела три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате удара РФ по Запорожью есть погибшие

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача.

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Напомним, россияне 10 декабря атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены.

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