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Удар РФ по центру Запорожья: есть погибшие, количество раненых выросло

Удар РФ по центру Запорожья: есть погибшие, количество раненых выросло

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Мишенью врага в очередной раз стали мирные люди.

Армия РФ 10 декабря атаковала Запорожье. В результате обстрела три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате удара РФ по Запорожью есть погибшие

В результате удара РФ по Запорожью есть погибшие
Последствия ударов по Запорожью 10 декабря / ©
Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача.

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря / ©
Последствия ударов по Запорожью 10 декабря
Последствия ударов по Запорожью 10 декабря / ©
Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Напомним, россияне 10 декабря атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены.

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