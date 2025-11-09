Удар РФ по Днепру: выросло количество пострадавших

Удар по Днепру 8 ноября

Город Днепр продолжает приходить в себя после атаки 8 ноября. Число пострадавших, к сожалению, возросло до 13 человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

По последним данным, количество пострадавших в Днепре составляет 13 человек. Информация будет обновляться.

«Сегодня и завтра Днепр в трауре. В память о людях, погибших в результате атаки накануне. Соболезнования родным и близким», — добавил Гайваненко.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ранений получили 11 человек. Шестеро из них госпитализировали, в частности, 13-летнюю девочку. Все в состоянии средней тяжести.

Напомним, 8 ноября армия РФ ударила по Днепру. Вражеский «Шахед» попал в многоэтажку. Есть жертвы, многие пострадали.

«Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже три человека погибли, еще один не могут найти», — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.