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Удар РФ по дому в Кривом Роге: количество жертв возросло (фото)

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Удар РФ по дому в Кривом Роге: количество жертв возросло (фото)

Обстрел Кривого Рога 11 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, захватчики обстреляли и Никополь Днепропетровской области.

Число пострадавших из-за сегодняшнего удара росин по Кривому Рогу возросло до 14 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, поисково-спасательные работы с поличным РФ продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.

Кроме того, захватчики обстреляли и Никопольщину Днепропетровской области. Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пять местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили, отметил председатель ОВА.

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Обстрел Никополя 11 ноября / ©
Обстрел Никополя 11 ноября

Напомним, что сегодня, 11 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Россияне прицельно устроили баллистикой по жилой пятиэтажке. Среди пострадавших двое детей — 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11 лет находится в больнице, девочка 10 лет – лечится амбулаторно.

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