Удар РФ по дому в Кривом Роге: количество жертв возросло (фото)

Кроме того, захватчики обстреляли и Никополь Днепропетровской области.

Число пострадавших из-за сегодняшнего удара росин по Кривому Рогу возросло до 14 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, поисково-спасательные работы с поличным РФ продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.

Кроме того, захватчики обстреляли и Никопольщину Днепропетровской области. Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пять местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили, отметил председатель ОВА.

Обстрел Никополя 11 ноября

Напомним, что сегодня, 11 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Россияне прицельно устроили баллистикой по жилой пятиэтажке. Среди пострадавших двое детей — 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11 лет находится в больнице, девочка 10 лет – лечится амбулаторно.

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