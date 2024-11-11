Удар РФ по дому в Кривом Роге: количество жертв возросло (фото)

Кроме того, захватчики обстреляли и Никополь Днепропетровской области.
Число пострадавших из-за сегодняшнего удара росин по Кривому Рогу возросло до 14 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, поисково-спасательные работы с поличным РФ продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.
Кроме того, захватчики обстреляли и Никопольщину Днепропетровской области. Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пять местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили, отметил председатель ОВА.
Напомним, что сегодня, 11 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Россияне прицельно устроили баллистикой по жилой пятиэтажке. Среди пострадавших двое детей — 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11 лет находится в больнице, девочка 10 лет – лечится амбулаторно.
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