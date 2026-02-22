Удар РФ по энергетике Украины: где есть обесточевания и действуют графики

Энергетики / © ТСН.ua

Реклама

После удара РФ по энергетике обесточивается в 5 областях Украины. Также практически во всех регионах действуют графики отключений.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Что известно о последствиях

Как известно, ночью и утром 22 февраля враг совершил комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с помощью ракет и дронов. Поэтому, а также в результате обстрелов вдоль линии фронта, по состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В тех районах, где позволяет ситуация безопасности, уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование к работе.

Реклама

Из-за последствий предыдущих массированных атак в большинстве регионов страны применяются ограничения потребления электроэнергии. Да, для промышленности действуют графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения. Время отключения можно узнать на официальных страницах облэнерго вашего региона.

«В областях, где действуют графики отключений, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Не включайте несколько устройств одновременно и, по возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночное время после 23:00», — призвали энергетики.

Напомним, ночью 22 февраля армия РФ ударила по критической инфраструктуре Одесской области. Возникли возгорания больших площадей. Возгорание ликвидировано спасателями, обошлось без погибших или пострадавших.