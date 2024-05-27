Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: что известно о состоянии травмированных

В больнице Харькова находится 21 человек — это пострадавшие, вследствие ударов по "Эпицентру" и центру города в субботу, 25 мая.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В целом сейчас в больницах находится 21 человек. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — подчеркнул он.

По словам Синегубова, в медучреждении есть один ребенок, которому 13 лет. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести с положительной динамикой.

Также два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в субботу, 25 мая, РФ ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и центральной части города. Число жертв возросло до 16. Среди погибших есть ребенок — 12-летняя девочка.

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