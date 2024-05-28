Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: нашли отца 8-летнего мальчика, чья фотография облетела СМИ

25 мая мальчик не дождался, когда отец вернется с работы.

На третьи сутки после ракетного удара РФ по "Эпицентру" в Харькове идентифицировали тело отца восьмилетнего Миши, фото которого облетело украинские СМИ.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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По данным правоохранителей, тело погибшего идентифицировали ночью 28 мая по анализу ДНК, отобранного у мальчика.

"Ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, который развернут у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работу. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчину. Сегодня (28 мая — ред.) криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Михайлика", — подчеркнули в полиции.

Там добавили, что 38-летний Александр работал в супермаркете.

По состоянию на 06:00, по информации полиции, из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Найдено тело отца 8-летнего мальчика! Идентификация погибших продолжается

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба показал министрам ЕС фото 8-летнего мальчика возле "Эпицентра" в Харькове и призвал предоставить дополнительные средства ПВО.

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