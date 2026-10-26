Удар РФ по Харьковской области лишил жизни ещё одного ребёнка: мальчик умер в больнице

Умер 12-летний Артем Коваль, раненный при ударе по Новой Водолаге / © Facebook

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В киевской больнице скончался 12-летний Артем Коваль, который получил тяжелые ранения в результате российского удара по парку «Юбилейный» в Новой Водолаге Харьковской области.

Об этом сообщили на странице Нововодолажского поселкового совета в Facebook.

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Брат и сестра погибли из-за удара РФ по Новой Водолаге

Как сообщили в Нововодолажском поселковом совете, Артем Коваль получил ранения во время российской атаки на парк в Новой Водолаге 19 октября. После удара мальчика доставили в больницу в Киеве, где медики больше недели боролись за его жизнь.

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«Более недели столичные медики творили невозможное, борясь за каждую минуту жизни мальчика, который получил сверхтяжелые ранения во время вражеского удара беспилотника по парку „Юбилейный“. К сожалению, чуда не произошло — травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщили в поселковом совете.

Восьмилетняя сестра Артема, Арина, погибла на месте атаки. Их мама Лилия тоже получила ранения.

«В один страшный момент родители потеряли все дороже всего — и сына, и дочь, а близкие — любимых, дорогих сердцу детишек. Это абсолютное, безграничное горе, для которого нет слов утешения», — говорится в сообщении поселкового совета.

Российская атака на Харьковщину — что произошло в Новой Водолаге

Напомним, 19 октября российские войска атаковали ударным беспилотником центральный парк в поселке Новая Водолага в Харьковской области. В момент удара там находились местные жители, в том числе семьи с детьми. По данным правоохранителей, атака произошла около 16:30. Предварительно россияне применили беспилотник типа «Герань-3».

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Первоначально сообщалось о шести погибших и 15 раненых. Однако сегодня, 26 октября, количество жертв возросло до семи: в больнице скончался 12-летний Артем Коваль, получивший тяжелые ранения во время атаки. Его восьмилетняя сестра Арина погибла на месте удара 19 октября.

Среди погибших также были три женщины в возрасте 28, 34 и 36 лет, 40-летний мужчина и годовалая Ангелина Марюхна. Ее 28-летняя мама Инна Марюхна также скончалась от полученных ранений. Таким образом, российская атака унесла жизни троих детей и четырех взрослых.

Еще 15 человек получили ранения, среди них семеро детей. В результате удара повреждены кафе, автомобиль, многоквартирный и частный дома.

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