Удар РФ по Харькову: погибли учительница, ее маленький сын и восьмиклассница: что известно о жертвах

Атака на Харьков / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Дополнено новыми материалами

Ночная атака на Харьков унесла жизни гражданских жителей, среди которых педагоги и школьники. В собственном доме погибла учительница начальных классов лицея №6 вместе со своим сыном, учеником второго класса.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Пострадавшие в результате атаки РФ — что известно

Также известно о гибели ученицы восьмого класса лицея №16, которая стала жертвой обстрела вместе со своей матерью.

«Поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются», — сообщил Терехов.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате российского ракетного удара по Харькову погибли семь человек. В их числе 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Под завалами разрушенного здания могут находиться еще 14 человек.

По словам Олега Синегубова, медики продолжают оказывать помощь раненым. В больницы госпитализированы четыре человека. Особую обеспокоенность вызывает состояние 11-летнего мальчика.

«Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации», — отметил Синегубов.

Также пострадал его 6-летний брат. У младшего ребенка диагностировали ушибы, его состояние оценивают как удовлетворительное. На месте попадания непрерывно работают подразделения ГСЧС, разбирая конструкции в поисках пропавших без вести.

Масштабы разрушений в Киевском районе

Как сообщил Олег Синегубов, обстрел вызвал массовые повреждения жилой и гражданской инфраструктуры города. По данным ОВА, в Киевском районе зафиксированы следующие разрушения:

19 многоэтажек повреждены;

835 окон и 214 балконов выбиты в квартирах горожан;

Сильно повреждены школа и ряд торговых павильонов.

Власти и спасательные службы продолжают уточнять данные о пострадавших, поскольку поисковые работы продолжаются.

Атака РФ на Харьков — что известно

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.

Число погибших продолжает расти. Под завалами дома найдено пятое тело. Пока до сих пор ищут людей.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в результате ракетного удара разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.