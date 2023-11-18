Удар РФ по инфраструктуре в Одесской области: повлияет ли он на энергосистему Украины

Россия попала в один из инфраструктурных объектов Одесской области. Однако это не отразится на работе украинской энергосистемы.

Об этом в эфире телемарафона отметил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По словам Кудрицкого, очень важно соблюдать информационную тишину. Говорить о том, какой именно объект был поврежден, нельзя. Единственное, что он детализировал, – это объект регионального значения.

"На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, по-видимому, не повлияет", – сказал он.

Враг преимущественно атакует вблизи крупных городов

Как известно, наш враг применяет крылатые ракеты и дроны, имеющие дальность до 1000 км. Так что большой разницы в подходах к защите, говорит специалист, не наблюдается. Энергообъекты функционируют по идентичным принципам.

"Соответственно, что силы и плотность ПВО, что инженерная защита – обустраиваются в такой же степени, как и в других областях", – отметил он.

Правда, по опыту прошлого года враг тяготеет к обстрелу объектов энергетической инфраструктуры возле крупных городов, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов. Его цель – вызвать разрушительный эффект и как можно больше страданий большого количества людей.

"Поэтому, конечно, мы уделяем особое внимание энергообъектам, расположенным в этих регионах", — утверждает Владимир Кудрицкий.

Напомним, из-за обстрела объекта энергетики под Одессой в субботу, 18 ноября, без света осталось 2 тысячи семей.

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