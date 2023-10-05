Удар РФ по кафе-магазину в Харьковской области: погибшие есть в каждой семье села — Клименко

Россияне ударили по зданию кафе-магазина, где в это время как раз происходили поминки. Из каждой семьи, из каждого двора хотя бы один человек был на этих поминках.

В селе Гроза Купянского района Харьковской области, где сегодня в результате российского удара погибли 50 человек, проживали 330 жителей.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Россияне ударили по зданию кафе-магазина, где в это время как раз происходили поминки за умершим односельцем.

По словам министра, из каждой семьи, из каждого двора один человек был на этих поминках. Таким образом можно подсчитать, что россияне убили примерно 15% жителей села.

В настоящее время идентифицированы 29 погибших. На месте удара было около 60 человек. На месте работают 150 полицейских, 75 работников ГСЧС и 60 медиков.

"Одна из версий, что будет проверяться – что удар кто-то привел. Он был такой точный, это небольшое достаточно помещения, чтобы так в него попасть", – говорит Клименко.

Напомним, что сегодня после обеда, 5 октября, российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки. По состоянию на 17.15 известно о 50 погибших, среди которых ребенок.

Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны.