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Удар РФ по Константиновке: полностью разрушено отделение "Новой почты" (фото)

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Удар РФ по Константиновке: полностью разрушено отделение "Новой почты" (фото)

Последствия удара РФ по Константиновке

На городе работают спасатели, продолжается тушение пожара.

В Константиновке в результате прицельного удара россиян по торговому центру полностью разрушено отделение "Новой почты". К счастью, сотрудники живы.

Об этом сообщили в компании "Новая почта".

"У одного из работников контузия его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь".

Последствия удара РФ по Константиновке / ©
Последствия удара РФ по Константиновке

Добавляют, что часть посылок предварительно уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.

Напомним, в Константиновке Донецкой области растет количество погибших в супермаркете, в который армия РФ ударила посреди дня по артиллерии. По состоянию на 13:15 известно о четырех убитых.

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