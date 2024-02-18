Удар РФ по Краматорску и Славянску: стало известно, чем обстреливал враг

Вчера, 17 февраля, армия РФ ударила четырьмя ракетами по Краматорску и Славянску. Так, взрывотехники полиции установили тип двух ракет – Х-22 и "Искандер М".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Стало известно, чем россияне ударили по Краматорску и Славянску

"На местах обстрелов парамедики полиции оказывали помощь раненым, эвакуировали людей в больницу и помогали разбирать завалы", – говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. По всей вероятности, под завалами в частном секторе находится человек.

Напомним, вечером 17 февраля враг ударил по Краматорску и Славянску в Донецкой области.

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