Удар РФ по Кривому Рогу, достижение дронов и ситуация на поле боя: главное из обращения Зеленского

В Кривом Роге идет спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытия между этажами, пожар. Есть немало пострадавших, которым оказывается необходимая помощь.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия почувствует потери"

К сожалению, в результате удара РФ погибли люди. Лидер выразил соболезнования всем родным и близким.



"Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать ее безопасной для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительны", – подчеркнул украинский лидер.



Также сегодня отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по ситуации на поле боя, действиям наших разведчиков и достижений украинских дронов. Генерал-полковник сейчас на фронте. И, по словам президента, нужна для Украины динамика действий.



"Получил предварительные результаты применения наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский показал первые кадры после удара РФ по Кривому Рогу.

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