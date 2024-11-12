Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: завершилась поисково-спасательная операция

Российские террористы в очередной раз унесли жизни мирных украинцев.

В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция. В результате атаки РФ погибли 4 человека, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Среди погибших – трое детей

Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили тела 32-летней женщины и троих детей (10 лет, 2 года и 2 месяца).

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Искренние соболезнования родным", – добавили в ведомстве.

Напомним, 11 ноября военные РФ нанесли прямой удар баллистической ракете по многоэтажке в Кривом Роге. Разрушен фактически весь дом, ранены, среди них – маленькие дети.

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