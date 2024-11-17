Удар РФ по многоэтажке в Сумах: количество погибших снова выросло (фото)

Пострадали более 50 человек, включая 8 детей.

В Сумах в результате ракетного удара по многоэтажному дому количество погибших выросло до 10. Среди погибших двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Сумской ОВА.

Пострадал 55 человек, включая 8 детей.

Спасатели и все необходимые службы продолжают работу на месте трагедии. Более 400 жителей эвакуированы из поврежденных построек.

Кроме того, повреждено остекление окон шести десятиэтажных домов, уничтожены четыре автомобиля. Проводится поквартирный обход всех поврежденных построек, чтобы найти пострадавших.

"Пока известно о 52 раненых. Повреждены дома, транспортные средства, разбиты стекла повсюду… воскресный вечер для города Сум стал адом, трагедией, которые принесла на нашу землю Россия, – прокомментировал с места происшествия начальник Сумской ОВА Владимир Артюх. По его словам, жители соседних домов и даже других микрорайонов города приобщаются к оказанию помощи пострадавшим.

Удар баллистики по многоэтажке в Сумах (10 фото)

Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские оккупанты попали в многоэтажку в городе Сумы.

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