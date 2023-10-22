Удар РФ по "Новой почте": стали известны имена и возраст погибших сотрудников (список)

В результате удара РФ по терминалу "Новой почты" возле Харькова погибли 6 работников.
Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате преступного ракетного удара РФ по терминалу под Харьковом 21 октября.
"Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовцев погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу "Новой почты" в Харькове", – говорится в сообщении.
Имена погибших работников:
- Александр Темников, 31 год
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет
- Артем Акопов, 21 год
- Александр Бижанов, 22 года
- Владислав Панков, 28 лет
- Алексей Ермола, 23 года.
Напомним, что оккупанты атаковали терминал "Новой почты" возле Харькова 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар из ЗРК С-300.
По последним данным, погибли шесть человек, 16 — получили ранения.
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