Удар РФ по "Новой почте": стали известны имена и возраст погибших сотрудников (список)

В результате удара РФ по терминалу "Новой почты" возле Харькова погибли 6 работников.

Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате преступного ракетного удара РФ по терминалу под Харьковом 21 октября.

"Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовцев погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу "Новой почты" в Харькове", – говорится в сообщении.

Имена погибших работников:

Александр Темников, 31 год

Дмитрий Герасичкин, 30 лет

Артем Акопов, 21 год

Александр Бижанов, 22 года

Владислав Панков, 28 лет

Алексей Ермола, 23 года.

Напомним, что оккупанты атаковали терминал "Новой почты" возле Харькова 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар из ЗРК С-300.

По последним данным, погибли шесть человек, 16 — получили ранения.

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