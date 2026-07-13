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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Удар РФ по областному центру: среди раненых — 4-летний ребенок (фото)

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью и Запорожскому району. По словам Ивана Федорова, ранены семь человек, среди них 4-летний ребенок.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Удар РФ по областному центру: среди раненых — 4-летний ребенок (фото)

В Запорожье после удара КАБами выросло количество пострадавших

Число пострадавших в результате российской атаки управляемыми авиабомбами на Запорожье и Запорожский район возросло до семи человек. Среди раненых — четырехлетняя девочка.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, сначала было известно о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых увеличилось.

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью и Запорожскому району

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью и Запорожскому району

«Уже семь раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Среди пострадавших — ребенок. Четырехлетняя девочка получила ранения из-за атаки КАБом на частные дома в Запорожье», — отметил Федоров.

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью

По информации главы ОВА, в результате удара разрушены и повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и садовые домики. Из-за обстрела также возникли пожары.

На местах попаданий работают спасатели, медики и правоохранители. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, продолжается ликвидация последствий российского удара и фиксация нанесенных разрушений.

Напомним, ранее речь шла о российском ударе по жилой многоэтажке реактивным «Шахедом» в Запорожье. Он разразился между 3 и 4 этажами здания.

Спасатели ГСЧС до самого утра ожесточенно боролись с огнем. На месте трагедии погибли две женщины, 11 человек получили травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
216
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