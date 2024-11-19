Удар РФ по общежитию учебного заведения в Глухове: количество погибших стремительно выросло

В Глухове Сумской области возросло количество жертв удара дронами армии РФ. По состоянию на 12.00 известно об 11 погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Количество погибших в Глухове возросло до 11 человек, из них – один ребенок", — информируют спасатели.



Также известно, что из-за российского удара 11 человек пострадали, среди них – двое детей.

В настоящее время спасатели продолжают работу и ищут людей. Вероятно, под завалами могут находиться еще два человека.

Отмечается, что оккупанты вчера поздно вечером нанесли удар по зданию общежития одного из учебных заведений. Было

частично разрушено здание общежития.

Как сообщалось ранее, в Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка. В прокуратуре уточнили, что мальчику было восемь лет.

Читайте также: