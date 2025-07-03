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Удар РФ по Одессе и последствия взрывов под Житомиром: главные новости ночи 3 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 июля 2025 года:
Одессу атаковали российские дроны Читать дальше –>
В Одессе в результате вражеской атаки пострадали жилые дома (видео) Читать дальше –>
Из атакованного дроном дома в Одессе уволили 5 человек, есть пострадавшие Читать далее –>
Взрывы под Житомиром: очевидцы рассказали, что чудом остались живы Читать далее –>
В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва Читать далее –>