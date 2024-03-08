Удар РФ по Одессе во время визита премьера Греции: Мицотакис обратился к Кремлю

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к Кремлю после того, как стал свидетелем ракетного удара российской армии по Одессе 6 марта.

Об этом он сказал, выступая на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, сообщает ERT News.

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугиваете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее больших граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем полностью единственными в этом решении", – сказал Мицотакис.

По его словам, Евросоюз посылает четкий сигнал, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не будет воспринято Европой.

Ракетный удар по Одессе 6 декабря

Днем 6 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В этот день в городе проходила встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Зеленский сообщил, что вместе с главой греческого правительства видели своими глазами ракетную атаку оккупантов по городу.

В свою очередь, премьер Греции также прокомментировал этот обстрел РФ. В частности, Мицотакис рассказал, что они с президентом Зеленским не успели перейти к укрытию, поэтому атака россиян застала их прямо в одном из портов.

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