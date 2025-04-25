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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
591
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Удар РФ по Павлограду: количество жертв растет, погибла 15-летняя девочка (обновлено)

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дом.

Дом. / © Associated Press

В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка. Число погибших росло до трех. Среди жертв – 15-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы на месте атаки россиян продолжаются, подчеркнул чиновник.

Тем временем глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил , что среди погибших - 15-летняя девочка. Спасены 10 человек, из них двое детей.

ФОТО

В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка / © Прокуратура Днепропетровской области

В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка / © Прокуратура Днепропетровской области

В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка / © Прокуратура Днепропетровской области

В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка / © Прокуратура Днепропетровской области

Как сообщалось, российские войска ударили по Павлограду. В результате атаки занялась многоэтажка.

Дата публикации
Количество просмотров
591
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