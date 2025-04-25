Удар РФ по Павлограду: количество жертв растет, погибла 15-летняя девочка (обновлено)

Дом. / © Associated Press

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В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка. Число погибших росло до трех. Среди жертв – 15-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок", - говорится в сообщении.

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Аварийно-спасательные работы на месте атаки россиян продолжаются, подчеркнул чиновник.

Тем временем глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил , что среди погибших - 15-летняя девочка. Спасены 10 человек, из них двое детей.

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В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка / © Прокуратура Днепропетровской области

В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка / © Прокуратура Днепропетровской области

Как сообщалось, российские войска ударили по Павлограду. В результате атаки занялась многоэтажка.

Дата публикации 12:12, 24.04.25 Количество просмотров 260 Появилось видео момента попадания российской ракеты в Киеве