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Удар РФ по Павлограду: количество жертв растет, погибла 15-летняя девочка (обновлено)
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В Павлограде в результате российских обстрелов повреждена многоэтажка. Число погибших росло до трех. Среди жертв – 15-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы на месте атаки россиян продолжаются, подчеркнул чиновник.
Тем временем глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил , что среди погибших - 15-летняя девочка. Спасены 10 человек, из них двое детей.
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Как сообщалось, российские войска ударили по Павлограду. В результате атаки занялась многоэтажка.