Удар РФ по Покровску: ГСЧС завершила аварийно-спасательную операцию

8 августа в 16:40 завершились аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, поврежденном в результате обстрела 7 августа.

Об этом сообщила ГСЧС.

ГСЧС показала видео ликвидации последствий обстрела Покровска

В ведомстве сообщили, что:

погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС;

пострадали 82 человека (по данным Донецкой ОВА – 88)

спасены 8 человек.

Всего вывезено 122 тонны строительного мусора. Отмечается, что к ликвидации последствий обстрелов от ГСЧС были привлечены 46 человек и 12 единиц техники.

Спасатель ГСЧС / Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Что известно об атаке

Вечером 7 августа российские войска атаковали Покровск на Донетчине. Город обстреляли ракетами "Искандер".

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила циничный удар россиян по Покровску.

Город понемногу приходит в себя от атаки русских войск. Так, люди продолжают работать и восстанавливать то, что возможно. Более того, сине-желтый флаг символически выдержал удар, продолжив развеваться на месте обстрела.

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