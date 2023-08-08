Удар РФ по Покровску: ГСЧС завершила аварийно-спасательную операцию

Спасти удалось восемь человек.
8 августа в 16:40 завершились аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, поврежденном в результате обстрела 7 августа.
Об этом сообщила ГСЧС.
В ведомстве сообщили, что:
- погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС;
- пострадали 82 человека (по данным Донецкой ОВА – 88)
- спасены 8 человек.
Всего вывезено 122 тонны строительного мусора. Отмечается, что к ликвидации последствий обстрелов от ГСЧС были привлечены 46 человек и 12 единиц техники.
Что известно об атаке
Вечером 7 августа российские войска атаковали Покровск на Донетчине. Город обстреляли ракетами "Искандер".
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила циничный удар россиян по Покровску.
Город понемногу приходит в себя от атаки русских войск. Так, люди продолжают работать и восстанавливать то, что возможно. Более того, сине-желтый флаг символически выдержал удар, продолжив развеваться на месте обстрела.
Читайте также: