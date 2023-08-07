Удар РФ по Покровску: Зеленский рассказал, из чего лупили оккупанты

Также Зеленский подтвердил, что в результате удара погиб полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Российские оккупанты нанесли удары по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 7 августа.
"Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте", – отметил глава государства.
По его словам, сейчас идет спасательная операция.
Зеленский подтвердил, что в результате удара по Покровску погиб полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видеообращение президента Зеленского за 7 августа:
Зеленский: Спасательная операция в ПОКРОВСКЕ! Первые детали о трагедии
Напомним, что вечером 7 августа Россия нанесла ракетный удар по центру города Покровск в Донецкой области. оккупанты запустили по городу две ракеты.
Президент Зеленский показал жуткое видео с места трагедии. По информации МВД, по состоянию на 21:50 7 августа известно о 31 пострадавшем и 5 погибших.