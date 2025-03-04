Удар РФ по полигону в Днепропетровской области: военный рассказал шокирующие подробности

Армия Российской Федерации 1 марта ударила по полигону в Днепропетровской области. Перед атакой бойцов выстроили в строй, а во время воздушной тревоги они продолжали тренировку. Кроме того, у полигона не было укрытия.

Об этом рассказал военный на выживший после обстрела Гуцул в комментарии "Суспільному".

По его словам, на полигоне были военнослужащие резервного батальона ВСУ: вернувшиеся из самовольного покидания части бойцы и офицеры. Гуцул говорит, что их выстроили в строй около 15:00, когда он заметил дрон в небе. После этого произошло четыре взрыва. Непосредственно его отбросило взрывной волной. Когда он пришел в себя, то оказывал первую медицинскую помощь собратьям.

Мать одного из выживших военных рассказала, что на полигоне продолжали тренировки во время тревог.

"Я спросила сына: Когда воздушная тревога, вам приказывают прятаться? А он говорит: "Нам негде прятаться. У нас нет укрытия". Не было ничего. Только окоп", — рассказала женщина.

Об отсутствии укрытий рассказал и находившийся на полигоне в день удара военнослужащий: "Нас во время тревоги никуда не выгоняли, просто останавливали стрельбу, и все".

Как сообщалось, 1 марта днем российская армия атаковала воинскую часть на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Речь идет о Новомосковском полигоне возле села Черкасское. Из-за удара погибли могли до 39 военнослужащих, ранения получили около 130, сообщал журналист Юрий Бутусов.

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