Удар РФ по Полтаве: еще одна семья с двумя маленькими детьми погибла под завалами

В результате удара РФ, среди прочих, погибли 40-летний Сергей и 38-летняя Екатерина, а также их 12-летняя дочь Диана и 7-летний сын Даниил.

Стало известно, что во время ракетного удара в Полтаве 1 февраля погибла еще одна семья с двумя детьми.

Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

Во время ракетного удара РФ среди прочих погибли супруги и двое детей семьи Запишних.

По информации издания, 40-летний Сергей и 38-летняя Екатерина познакомились в Харькове, учились вместе в Национальном аэрокосмическом университете им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт. Сергей Запишний был родом из Диканьки. Екатерина Запишняя из Рубежного Луганской области.

После учебы переехали вместе в Полтаву и работали в авиаконструкторском бюро.

"Хобби у них были настольные игры. Сергей очень любил моделировать разные фигурки и разрабатывал настольные игры", – рассказали друзья семьи.

Супруги воспитывали двоих детей: 12-летнюю дочь Диану и 7-летнего сына Даниила.

"Дианка также любила играть в игры семейными вечерами с родителями. Также ходила немного на тхэквондо. Дальше родился Даник (так Сергей и Катя называли сына). Гиперактивный, веселый мальчик, который не сидел на месте ни секунды. Любил играть с котами, которых в Запишних было двое. Спокойная, красивая, любящая семья, всю жизнь прожившая вместе – вместе и ушли", – отмечают друзья погибших.

Перед этим сообщалось, что во время ракетного удара погибла семья Яворских Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их 9-летняя дочь София.

Напомним, в ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, в том числе трое детей — 7,9 и 12 лет.

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