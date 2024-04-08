Удар РФ по Полтавщине: один человек погиб, среди раненых – трое детей

В результате вражеского удара по гражданскому дому на Полтавщине один человек погиб, еще пятеро – травмированы.

Вечером 8 апреля российские оккупанты ударили по Полтавской громаде. Как оказалось, прилет был по гражданскому дому.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

В результате вражеского удара один человек погиб. По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

"Частно разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов", — отметил глава ОВА.

По информации "Суспільне Полтава", оккупанты попали в двухэтажное жилое общежитие вблизи Полтавы.

UPD

По состоянию на 23:26 количество пострадавших увеличилось до 10. Все они получают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожья погибли трое гражданских лиц, также ранены.

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