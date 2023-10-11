Удар РФ по селу Гроза: количество погибших выросло, но цифра не окончательная

Возросло количество жертв ракетного удара РФ по кафе в селе Грозе Купянского района Харьковщины. По состоянию на утро 11 октября известно о 55 погибших.

Об этом сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет "Общественное".

По его словам, за сутки были идентифицированы две женщины, которые были в списке пропавших без вести.

"Продолжается идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 55 тел. Считаются без вести пропавшими три человека. Детей среди них нет. Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58", — сообщил Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, криминалисты и судебно-медицинские эксперты осуществляют очень кропотливую работу по идентификации погибших. К примеру, тело одного из мужчин, находившегося в эпицентре взрыва, было разорвано по меньшей мере на 19 частей.

Ракетный удар по Грозе

5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района — это было самое массовое убийство мирных жителей на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

Этот населенный пункт россияне оккупировали в феврале-марте 2022 года. Оно было уволено ВСУ 9 сентября 2022 года. Во время атаки РФ одной ракетой убило более половины жителей села. До полномасштабного вторжения РФ там проживали около 330 человек, а затем осталось чуть больше сотни.

СБУ установила, что навели российский "Искандер" в деревню двое местных жителей братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации перешли на сторону РФ и даже получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". После деоккупации они скрылись в РФ.