Удар РФ по селу Гроза в Харьковской области: сколько детей остались полными сиротами

Власти держат контакт с уцелевшими родственниками осиротевших детей. Поэтому институт усыновления будет введен в случае необходимости.

В результате ракетного удара РФ по селу Гроза на Харьковщине, где погибли 53 человека, 6 детей в этом селе остались полными сиротами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной ВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, пострадавшие семьи получат выплаты из областного бюджета.

"Работаем над тем, чтобы эти дети и все пострадавшие семьи в Грозе получили необходимую им помощь. Сейчас продолжаем переговоры со всеми нашими международными партнерами по дальнейшей системной помощи пострадавшим. Поддерживаем коммуникацию с каждой семьей, изучаем их потребности, чтобы каждая семья и дальше получала нужную помощь", – заверил Синегубов.

По словам главы ОВА, власти держат контакт с уцелевшими родственниками осиротевших детей. Поэтому институт усыновления будет введен в случае необходимости. Хотя есть большое количество украинских семей, готовых помочь этим детям.

Он напомнил, что, по последним данным, количество погибших гражданских людей в Грозе составляет 53 человека. Еще 5 человек считаются пропавшими без вести. На месте удара найдены фрагменты тел, требующих идентификации. В ближайшее время в селе Гроза состоятся похороны погибших.

Напомним, что 5 октября российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где проходили поминки.

Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.

По последним данным, в результате удара 53 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. РФ одной ракетой убила около половины жителей села Гроза.

В свою очередь РФ в ООН выдала циничное заявление об ударе, заявив, что погибли не гражданские, а "националисты и неонацисты".

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