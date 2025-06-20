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Удар РФ по Сумам, Харькову и Одессе: главные новости ночи 20 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 июня 2025 года:
Россияне атаковали Сумы: вспыхнул пожар Читать далее –>
Россияне в очередной раз массированно ударили по Одессе ударными беспилотниками: первые подробности Читать далее –>
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Удар русскими дронами по Одессе: под завалами дома могут быть люди Читать далее –>
Атака РФ на Одессу: более 10 попаданий, пострадали пожарные (фото) Читать далее –>