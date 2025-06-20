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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
391
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Сумам, Харькову и Одессе: главные новости ночи 20 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 июня 2025 года:

  • Россияне атаковали Сумы: вспыхнул пожар Читать далее –>

  • Россияне в очередной раз массированно ударили по Одессе ударными беспилотниками: первые подробности Читать далее –>

  • Харьков дважды за ночь оказался под ударом русских дронов Читать дальше –>

  • Удар русскими дронами по Одессе: под завалами дома могут быть люди Читать далее –>

  • Атака РФ на Одессу: более 10 попаданий, пострадали пожарные (фото) Читать далее –>

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