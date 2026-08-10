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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4173
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Сумам и Запорожью и пожары на оккупированных территориях: главные новости ночи 10 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Запорожье

Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 августа 2026 года:

  • Россия атаковала Запорожье: вспыхнул пожар, повреждено здание Читать далее –>

  • В оккупированной Макеевке горит ТЦ "Галактика": большой пожар охватил все здание (видео) Читать далее –>

  • На оккупированной Донбассе дроны атакуют энергетическую инфраструктуру: что известно (видео) Читать далее –>

  • На трассе Мариуполь — Джанкой становится все больше сожженных бензовозов кафиров: появилось видео Читать далее –>

  • Россия ударила КАБами по Сумам: пятеро пострадавших, поврежден жилищный сектор Читать далее –>

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