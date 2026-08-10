- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4173
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по Сумам и Запорожью и пожары на оккупированных территориях: главные новости ночи 10 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 августа 2026 года:
Россия атаковала Запорожье: вспыхнул пожар, повреждено здание Читать далее –>
В оккупированной Макеевке горит ТЦ "Галактика": большой пожар охватил все здание (видео) Читать далее –>
На оккупированной Донбассе дроны атакуют энергетическую инфраструктуру: что известно (видео) Читать далее –>
На трассе Мариуполь — Джанкой становится все больше сожженных бензовозов кафиров: появилось видео Читать далее –>
Россия ударила КАБами по Сумам: пятеро пострадавших, поврежден жилищный сектор Читать далее –>
Комментарии
Сортировать: