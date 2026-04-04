Удар РФ по Сумской области: масштабы попаданий ужасают, известно о погибших
Оккупанты устроили воздушную атаку по Сумщине. По последним данным, трое погибших.
В ночь на 4 апреля российские ударные БпЛА попали в 16-этажное здание и частный жилой сектор города Сумы.
О последствиях сообщили в полиции.
Какая ситуация в громадах по состоянию на 4 апреля
В Шосткинской громаде в результате авиаудара погиб человек, еще четверо получили ранения.
В Великописаревской громаде в результате обстрела погиб один человек.
В Белопольской громаде в результате атаки погиб человек, еще один получил ранения.
В Сумской громаде в результате обстрелов ранения получили шесть человек, среди них 17-летняя девушка.
Напомним, ночью российские войска совершили атаку на Сумы с применением ударных беспилотников, в результате чего зафиксировано попадание в жилой дом.