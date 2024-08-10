Удар РФ по супермаркету в Константиновке: под завалами нашли тела двух девочек

В Константиновке Донецкой области идентифицировали тела двоих детей — девочек 9 и 11 лет, погибших при ударе по супермаркету. В общей сложности РФ убила по меньшей мере 14 человек. Ранены 43 человека.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что по состоянию на утро 10 августа продолжаются экспертизы по установлению еще шести человек. В частности, вероятно еще одного ребенка.

В свою очередь, в ГСЧС отмечают, что на месте "прилета" продолжаются аварийно-спасательные работы.

В сюжете ТСН сообщают, что среди 43 раненых один человек находится в тяжелом состоянии. Ее доставили на лечение в Днепр. На месте ракетного удара работает криминалистическая лаборатория. В целях идентификации тел погибших правоохранители изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК у родственников.

Напомним, в пятницу, 9 августа, армия РФ ударила по супермаркету в Константиновке. Атака была целенаправленной – по скоплению людей. Сначала было известно о четырех убитых, но их количество к утру 10 августа достигло 14.

В Константиновке 14 погибших из-за удара России! Поиск людей вынужденно приостановили!

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