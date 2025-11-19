Удар РФ по Тернополю: разбор завалов продолжается, качество воздуха ухудшилось

Авто ГСЧС

По предварительной оперативной информации, содержание вредных веществ в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз. Жителей просят не выходить из дома без необходимости и закрыть окна.

Об этом сообщает Тернопольская ОВА.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, в доме на улице Стуса, 8 продолжается разбор завалов.

Атака на Тернополь

«Прошу всех жителей массива „Солнечный“ закрыть окна, пока еще продолжается тушение пожара. Сейчас определяется потребность в пленке, стройматериалах, поселении. Впоследствии мы эту всю информацию предоставим. Также сообщим, если потребуется помощь. Пока на местах попадут работающие специальные службы», — отметил Надал.

Напомним, количество погибших в Тернополе возросло до 10 человек.

«По состоянию на 10:00: 10 погибших, 37 раненых (из которых 12 — дети)», — констатировал Клименко.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.