Удар РФ по Тернополю: стало известно об еще одной жертве атаки

Тернополь

Реклама

Число жертв удара РФ по Тернополю возросло до 36. В больнице скончалась женщина.

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Погибшему был 81 год. Она жила в доме на улице 15 апреля, который пострадал в результате вражеских обстрелов.

Реклама

Как отметил Зюбаненко, Россия убила в Тернополе 36 человек - 29 взрослых и 7 детей.

«К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок). Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу по установлению судьбы каждого», — констатировал глава полиции.

Ранее идентифицировали личность еще одной жертвы атаки РФ. Из-за удара погиб 73-летний мужчина, он жил на улице Стуса.

«По состоянию на 28 ноября в результате ракетных обстрелов погибли 35 человек, среди них — 7 детей. Без вести пропавшими числятся 5 человек, среди которых 1 ребенок», — сообщалось в полиции.