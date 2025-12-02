- Дата публикации
Удар РФ по Тернополю: стало известно об еще одной жертве атаки
По состоянию на 2 декабря количество погибших из-за удара РФ по Тернополю возросло до 36 человек.
Число жертв удара РФ по Тернополю возросло до 36. В больнице скончалась женщина.
Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
Погибшему был 81 год. Она жила в доме на улице 15 апреля, который пострадал в результате вражеских обстрелов.
Как отметил Зюбаненко, Россия убила в Тернополе 36 человек - 29 взрослых и 7 детей.
«К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок). Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу по установлению судьбы каждого», — констатировал глава полиции.
Ранее идентифицировали личность еще одной жертвы атаки РФ. Из-за удара погиб 73-летний мужчина, он жил на улице Стуса.
«По состоянию на 28 ноября в результате ракетных обстрелов погибли 35 человек, среди них — 7 детей. Без вести пропавшими числятся 5 человек, среди которых 1 ребенок», — сообщалось в полиции.