Удар РФ по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами обнаружили еще одно тело

В Кривом Роге Днепропетровской области возросло число погибших в результате ракетного удара по управлению полиции 27 сентября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Кривом Роге под завалами пораженной ракетой админздания обнаружили тело мужчины. Российская атака унесла жизни четырех человек", — сообщил чиновник.

Напомним, россияне ударили ракетой по управлению полиции в Кривом Роге 27 сентября. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

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