Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар РФ по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами обнаружили еще одно тело

Удар РФ по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами обнаружили еще одно тело

Последствия атаки РФ по Кривому Рогу 27 сентября. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Известно о четырех жертвах атаки.

В Кривом Роге Днепропетровской области возросло число погибших в результате ракетного удара по управлению полиции 27 сентября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Кривом Роге под завалами пораженной ракетой админздания обнаружили тело мужчины. Российская атака унесла жизни четырех человек", — сообщил чиновник.

Напомним, россияне ударили ракетой по управлению полиции в Кривом Роге 27 сентября. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

Читайте также:

Баллистика по Кривому Рогу! Спасательная операция до сих пор продолжается! Трое погибших! 

Баллистика по Кривому Рогу! Спасательная операция до сих пор продолжается! Трое погибших! 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация