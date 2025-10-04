- Дата публикации
Удар РФ по вокзалу в Шостке: "Укрзализныця" отменила ряд рейсов - список
Временное приостановление движения поездов на Сумщине после обстрела вокзала.
В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу Шостки Сумской области временно приостановлено курсирование нескольких пригородных поездов.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.
"Из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будут курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины», — говорится в сообщении.
В субботу, 4 октября, не будут курсировать поезда:
№967 Терещенская — Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский — Терещенская;
№6705 Терещенская — Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский — Терещенская.
В воскресенье, 5 октября, временно не будут ходить
№6701 Терещенская — Новгород-Северский;
№6702 Новгород-Северский — Терещенская;
№967 Терещенская — Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский — Терещенская;
№6705 Терещенская — Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский — Терещенская.
В пресс-службе отметили, что работа по восстановлению полноценного курсирования пригородных поездов в регионе продолжается, а компания благодарна пассажирам за понимание временных неудобств.
Напомним, ранее мы писали о том, что 4 октября в Шостке Сумской области российские войска совершили обстрел железнодорожного вокзала и пассажирского поезда «Шостка-Киев». Около 30 человек получили ранения, среди них есть дети, а также работники УЗ. Из-за российского авиаудара город Шостка и все населенные пункты общины оказались без электроэнергии