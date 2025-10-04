ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
340
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по вокзалу в Шостке: "Укрзализныця" отменила ряд рейсов - список

Временное приостановление движения поездов на Сумщине после обстрела вокзала.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Расписание движения поездов от Укрзализныци

Расписание движения поездов от Укрзализныци / © УНІАН

В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу Шостки Сумской области временно приостановлено курсирование нескольких пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

"Из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будут курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины», — говорится в сообщении.

В субботу, 4 октября, не будут курсировать поезда:

  • №967 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №968 Новгород-Северский — Терещенская;

  • №6705 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №6706 Новгород-Северский — Терещенская.

В воскресенье, 5 октября, временно не будут ходить

  • №6701 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №6702 Новгород-Северский — Терещенская;

  • №967 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №968 Новгород-Северский — Терещенская;

  • №6705 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №6706 Новгород-Северский — Терещенская.

В пресс-службе отметили, что работа по восстановлению полноценного курсирования пригородных поездов в регионе продолжается, а компания благодарна пассажирам за понимание временных неудобств.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 октября в Шостке Сумской области российские войска совершили обстрел железнодорожного вокзала и пассажирского поезда «Шостка-Киев». Около 30 человек получили ранения, среди них есть дети, а также работники УЗ. Из-за российского авиаудара город Шостка и все населенные пункты общины оказались без электроэнергии

Дата публикации
Количество просмотров
340
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie