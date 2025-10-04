Удар РФ по вокзалу в Шостке: "Укрзализныця" отменила ряд рейсов - список

Расписание движения поездов от Укрзализныци / © УНІАН

В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу Шостки Сумской области временно приостановлено курсирование нескольких пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

"Из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будут курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины», — говорится в сообщении.

В субботу, 4 октября, не будут курсировать поезда:

№967 Терещенская — Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская.

В воскресенье, 5 октября, временно не будут ходить

№6701 Терещенская — Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский — Терещенская;

№967 Терещенская — Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская.

В пресс-службе отметили, что работа по восстановлению полноценного курсирования пригородных поездов в регионе продолжается, а компания благодарна пассажирам за понимание временных неудобств.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 октября в Шостке Сумской области российские войска совершили обстрел железнодорожного вокзала и пассажирского поезда «Шостка-Киев». Около 30 человек получили ранения, среди них есть дети, а также работники УЗ. Из-за российского авиаудара город Шостка и все населенные пункты общины оказались без электроэнергии