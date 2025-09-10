Удар РФ по Яровой в Донецкой области: количество жертв возросло

Обстрел Яровой 9 сентября / © Национальная полиция Украины

Вчера, 9 сентября, РФ ударила по поселку Яровая в Донецкой области. К сожалению, количество жертв возросло.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Он констатировал: в результате авиаудара по Яровой — 25 погибших и 18 раненых.

«Среди раненых 5 находятся в тяжелом состоянии и 3 — в среднем. Трое пострадавших эвакуированы в Днепр для предоставления квалифицированной медицинской помощи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара выросло до 23. Также было известно о 18 раненых. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе РФ авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии.

«Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Просто по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов… Соболезнование всем родным и близким погибших», — сказал глава государства.