- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по Яровой в Донецкой области: количество жертв возросло
Ударом по Яровой армия РФ убила 25 человек.
Вчера, 9 сентября, РФ ударила по поселку Яровая в Донецкой области. К сожалению, количество жертв возросло.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он констатировал: в результате авиаудара по Яровой — 25 погибших и 18 раненых.
«Среди раненых 5 находятся в тяжелом состоянии и 3 — в среднем. Трое пострадавших эвакуированы в Днепр для предоставления квалифицированной медицинской помощи», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара выросло до 23. Также было известно о 18 раненых. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе РФ авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии.
«Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Просто по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов… Соболезнование всем родным и близким погибших», — сказал глава государства.