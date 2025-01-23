Удар РФ по Запорожью: 4 сотрудника ГСЧС получили ранения

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье

Четверо сотрудников ГСЧС получили ранения в результате российского удара по Запорожью. Они госпитализированы, сообщил глава ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

По предварительной информации, речь идет о 10 пострадавших.

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:

городской колл-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

горячая телефонная линия Запорожской ОВА:

+38 0800 503 508

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Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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