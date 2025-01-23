Удар РФ по Запорожью: 4 сотрудника ГСЧС получили ранения

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье
Четверо сотрудников ГСЧС получили ранения в результате российского удара по Запорожью. Они госпитализированы, сообщил глава ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.
По предварительной информации, речь идет о 10 пострадавших.
В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.
Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:
- городской колл-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- горячая телефонная линия Запорожской ОВА:
+38 0800 503 508
Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.
Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.
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