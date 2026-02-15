- Дата публикации
Удар РФ по Запорожью: есть пострадавшие, повреждены дома (фото, видео)
В Запорожье из-за обстрела России пострадавшие.
Ночью 15 февраля армия РФ ударила по Запорожью . Есть разрушение.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Так выглядят дома запорожцев после ночной атаки россиян», - написал Федоров .
В результате обстрела повреждены дома людей — по меньшей мере четыре дома.
Как отметил Федоров, на местах атаки работают соответствующие службы. Людям оказывается помощь.
Напомним, ночью 15 февраля армия РФ обстреляла Запорожье.
Из-за атаки ранены 75-летний мужчина и женщины в возрасте 73 и 55 лет.
Информация о масштабах разрушений уточняется.