Удар РФ по Запорожью: есть пострадавшие, повреждены дома (фото, видео)

В Запорожье из-за обстрела России пострадавшие.

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Ночью 15 февраля армия РФ ударила по Запорожью . Есть разрушение.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Атака на Запоріжжя

«Так выглядят дома запорожцев после ночной атаки россиян», - написал Федоров .

В результате обстрела повреждены дома людей — по меньшей мере четыре дома.

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Как отметил Федоров, на местах атаки работают соответствующие службы. Людям оказывается помощь.

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Напомним, ночью 15 февраля армия РФ обстреляла Запорожье.

Из-за атаки ранены 75-летний мужчина и женщины в возрасте 73 и 55 лет.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

