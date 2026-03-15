- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло
В Запорожье скончался 17-летний парень, который получил ранение во время обстрела 14 марта.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он отметил, что россияне унесли очередную жизнь украинца.
«Россия унесла еще одну жизнь — в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранение в результате вражеской атаки на Запорожье», — написал он.
Так, из-за обстрела РФ 14 березян в Запорожье двое погибших и 21 раненый человек.
Удар по Запорожью 14 марта — что известно
Армия РФ днем 14 марта ударила по жилому кварталу Запорожья. Сообщалось, что один человек погиб. Есть и 11 пострадавших в результате атаки: трое мужчин и восемь женщин ранены, среди них 17-летний подросток. Еще два человека находились под завалами, их удалось деблокировать, спася жизнь. Одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших оценивали как среднюю тяжесть.
Как сообщили в местной ОВА, россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам города. На месте атаки возник пожар. Огонь спасатели уже укротили. В результате удара повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, объект инфраструктуры и автомобиля.