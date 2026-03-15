Удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло

Удар РФ по Запорожью

В результате атаки на Запорожье 14 марта возросло количество жертв. В больнице скончался юный парень.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что россияне унесли очередную жизнь украинца.

«Россия унесла еще одну жизнь — в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранение в результате вражеской атаки на Запорожье», — написал он.

Так, из-за обстрела РФ 14 березян в Запорожье двое погибших и 21 раненый человек.

Удар по Запорожью 14 марта — что известно

Армия РФ днем 14 марта ударила по жилому кварталу Запорожья. Сообщалось, что один человек погиб. Есть и 11 пострадавших в результате атаки: трое мужчин и восемь женщин ранены, среди них 17-летний подросток. Еще два человека находились под завалами, их удалось деблокировать, спася жизнь. Одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших оценивали как среднюю тяжесть.

Как сообщили в местной ОВА, россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам города. На месте атаки возник пожар. Огонь спасатели уже укротили. В результате удара повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, объект инфраструктуры и автомобиля.